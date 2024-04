Milan, cooperativa del gol: 4 giocatori in doppia cifra, nessuno sta facendo meglio

I rossoneri sono saldamente al secondo posto con 65 punti, lontani 14 lunghezze dall’imprendibile Inter. Uno degli aspetti che sta sicuramente funzionando di più è lo sviluppo della manovra che determina giocoforza una produzione offensiva molto elevata;Non è certamente un caso che i ragazzi di Pioli abbiano il secondo miglior attacco della competizione.(OptaPaolo):.Oltre tutto era dal 2008-2009 che il Milan non avesse un numero cosi alto di giocatori in doppia cifra; in quel caso c’erano Pato con 18 reti, Kakà e Inzaghi con 16 e Ronaldinho con 10.

Quello che emerge è l’incredibile rendimento degli ex Chelsea arrivati in estate, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. La costruzione della manovra a cinque vista a Firenze, con i due terzini dentro il campo ai lati di Bennacer ha consentito di liberare spazi per gli uno contro uno sulle fasce dal momento che gli esterni avversari erano “costretti” a preoccuparsi dei terzini che si erano posizionati all’interno del campo, permettendo a Leao Pulisic e Chukwueze di fare il bello e il cattivo tempo , non certo una novità visto il rendimento del portoghese e dell’americano.L’impressione è che questi numeri siano destinati ad aumentare..