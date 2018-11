sarà il nuovo responsabile scouting del settore giovanile dello. L'ormai ex Milan, che volerà in Cina a partire da gennaio, ha spiegato la scelta alla Gazzetta di Mantova: "Stavo lavorando come osservatore per il Milan e mi trovavo molto bene, ma quando il responsabile scouting dell’Inter, Gagliardi, che conosco avendo collaborato per sei anni col club nerazzurro, mi ha fatto questa proposta, ho colto l’occasione al volo. Sono già stato in Cina per una decina di giorni e ho potuto apprezzare la grande organizzazione del Suning, nonché le importanti strutture dedicate alla valorizzazione dei giovani. Ora sono rientrato in Italia e dal 2 gennaio mi trasferirò in pianta stabile a Nanchino, che fra l’altro è una bellissima città. Anche perché in Cina l’attività giovanile parte a febbraio"."Attualmente il Suning ha circa 200 ragazzi nel vivaio, con squadre che vanno dall’Under 12 all’Under 19.L’idea è di cominciare a lavorare anche sull’attività di base, allestendo altre formazioni con i bambini più piccoli. Il mio ruolo sarà quello di selezionare i ragazzi per tutto il vivaio e anche per la squadra riserve, tutta composta da giovani e per la prima squadra, che deve schierare obbligatoriamente quattro under 23. È una sfida stimolante, perché in Cina il calcio è un movimento in grande crescita. I mezzi economici e le strutture non mancano di certo, così come la quantità dei praticanti fra i quali fare selezione. C’è però tanto da costruire e per questo i club cinesi spesso si affidano ad addetti ai lavori occidentali, che possono portare esperienza".