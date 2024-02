Milan, cosa c'è dietro le esclusioni di Reijnders. Pioli cerca il salto di qualità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Non ci riferiamo al successo firmato Morandi, Tozzi e Ruggeri ma al centrocampista del. Dopo un inizio di stagione quasi sorprendente per come si era calato nella realtà rossonero, il nazionale olandese ha alternato prestazioni di alto livello ad altre in chiaroscuro.Nelle ultime due uscite in campionato contro Monza e Atalantaminuto e non Reijnders. Sopratutto l’ultima esclusione ha destato un certo stupore: l’ex Az Alkmaarper l’allenatore emiliano e le sue caratteristiche, sulla carta, sembravano migliori per fronteggiare l’Atalanta. Tijjani è stato escluso dall’undici titolare, segnale di come lo staff tecnico ha notato chiaramente un calo di rendimento.Venerdì seraReijnders dovrebbe avere una nuova occasione dal 1’, queste sono le indicazioni allo stato attuale. Nel ballottaggio con Adli la scelta definitiva arriverà solo nelle rifinitura di giovedì, ma l’olandese è sicuramente in vantaggio. Dopo aver messo in mostra doti atletiche e tecniche interessanti