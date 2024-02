Thiago Motta: 'A Bologna sto alla grande, ma vivo il presente. Milano come Parigi e Barcellona, sempre stato bene'

Thiao Motta è uno degli allenatori più chiacchierati in chiave mercato in vista della prossima estate e il motivo è legato allo straordinario rendimento che sta avendo il suo Bologna che sta facendo così bene in campionato da sognare un posto in Champions League. Lo vogliono il Milan, la Roma, la Juve, il Napoli, ma anche Barcellona e PSG fra le altre all'estero e l'ex-regista oggi allenatore continua a lanciare segnali che non smentiscono un possibile addio al club emiliano.



Parlando dall'aula magna del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell'Alma Mater di Bologna, durante un evento organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC). Thiago Motta ha raccontato il suo rapporto con le città, ribadendo di essere concentrato solo sul presente col Bologna.



INDIZI - "Ho vissuto grandi squadre ed emozioni fantastiche, anche più forti; però oggi come allenatore, avendo una grande responsabilità, mi sento molto soddisfatto. Da giocatore ho vissuto città importanti, Madrid, Parigi, Genova, Barcellona, Milano e mi sono sempre trovato bene".



IL BOLOGNA - "Qui a Bologna mi sto trovando alla grande. Quello che stiamo vivendo insieme è qualcosa di bellissimo di cui dobbiamo approfittare fino in fondo, vivere il presente: si vive una volta e passa velocissimo, ed è anche per questo che stiamo ottenendo questi risultati che sono merito di tutti, dai giocatori al club ai nostri magazzinieri".



AIUTO IN PIU' - "Io contribuisco per quello che posso, do un aiuto in più: i miei ragazzi mi trasmettono emozioni, vedo i miei giocatori che stanno benissimo e sono orgoglioso di quello che tanno facendo"