Milan: 'Maignan non para più', ma è davvero così? I dati svelano un altro problema

"Maignan non para più", "Cos'è successo a Maignan?" oppura ancora "Maignan quest'anno è un peso". In casanel corso di questa stagione è straordinariamente esploso, quantomeno fra tifosi e addetti ai lavori, il "problema"diventato secondo l'opinione generale un "portiere normale" rispetto al muro a cui aveva abituato tutti nelle prime due stagioni in rossonero. Ma è davvero così? I dati evidenziano un problema, ma il numero uno francese non è diventato di colpo la peggior versione di se stesso.Il dato più evidente è legato al numero di gol subiti ed è da qui che parte inevitabilmente il ragionamento.(complice il lungo infortunio subito), ma 9 gol subiti in più (21 contro 30)., c'è stato, qualcuno clamoroso come sul tiro dicontro la Salernitana, quello dicontro il Frosinone o sul gol diin Champions contro il Borussia Dortmund, ma il dato merita un approfondimento ulteriore.Si perché al netto degli errori, che inevitabilmente ci stanno e sono più evidenti del passato, Maignan non para meno rispetto a un anno fa.perché si passa dal 66,7% della scorsa annata al 68,4% della stagione 2023/24. Quindi no, l'assioma "Maignan non para più" è smentito dai dati.Il numero di clean sheet, le partite senza subire gol, è praticamente identico (8 contro 7) e il dato che colpisce di più è inevitabilmente il numero di tiri subiti nello specchio balzato dai 63 della passata stagione ai 95 di quest'anno.che fanno capire cosa sia cambiato rispetto al passato ed è+80% e il numero dicresciuti addirittura del 200%.Cosa significano questi dati? Che Maignan è stato costretto a modificare almeno in parte il suo modo di stare fra i pali. Da semprema davanti a sé aveva una difesa più solida e che lo chiamava a rispondere da un lato a meno sollecitazioni e dall'altro a gestire meno la presenza nell'area.con tante coppie che si sono alternate, ampi spazi difficilmente copribili e sempre meno certezze.Maignan para, non ha mai smesso di farlo, quello che gli è mancato e gli sta mancando è il potersi permettere di rimanere uno o due passi indietro. Il poter rimanere più stabile fra i pali e, di conseguenza, meno esposto.Per allontanare le sirene estere e allontanare la scadenza al 30 giugno 2026 che complicherebbe anche eventuali trattative per un addio che nessuno, neanche il giocatore, vorrebbe.