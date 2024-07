Milan, cosa filtra sul futuro di Florenzi: tra Fonseca, ingaggio e sviluppi sul mercato

Getty Images

Il primo gol della stagione del Milan lo ha messo a segno Florenzi sabato scorso nell’amichevole contro il Rapid Vienna. Non può essere considerata una sorpresa, almeno per chi ha visto il terzino romano in questi giorni a Milanello. Concentrato, sul pezzo e con una già ottima condizione fisica. Stimoli che sono rimasti sempre uguali ancora con un nuovo allenatore come Fonseca.

PROFESSIONISTA- Florenzi è un giocatore esperto, maturo che sa essere da esempio per i compagni più giovani. Gli screzi avuti con Fonseca alla Roma fanno parte del passato. La testa è tutta sul Milan e sulla ambizione di potersi ritagliarsi uno spazio, di poter essere utili alla causa. E il bilancio in questa prima fase non può che essere positivo.

LA SITUAZIONE- Secondo quanto appreso dalla nostra redazione non è arrivata alcuna comunicazione al giocatore da parte del Milan. Traduzione: Moncada lo ritiene cedibile a certe condizioni ma non sul mercato a tutti i costi. Per Florenzi pesano più che altro l’ingaggio da 3 milioni e il contratto in scadenza nel 2025. Se arriveranno offerte verranno prese in considerazione con Alessandro e il suo agente. Senza fretta perché un giocatore con la sua mentalità può sempre essere utile alla squadra.