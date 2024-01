Milan, cosa filtra sul grande colpo in attacco: da Zirkzee a Sesko, la situazione

Daniele Longo

Il reparto offensivo del Milan sta regalando risposte determinanti tra presente e futuro. Le corsie esterne sono di grande qualità con Leão, Okafor, Pulisic e Chukwueze. Linee che non vedranno particolari stravolgimenti anche nella prossima stagione. Diverso il discorso relativo all’attaccante centrale: nonostante un Giroud buono come il vino e Jovic che si sta meritando il rinnovo del contratto a suon di gol decisivi, la dirigenza rossonera sta già lavorando sul prossimo grande investimento che verrà fatto sul numero 9.



ZIRKZEE IN ASCESA- Classe da numero 10, movimenti da numero 9. Joshua Zirkzee è poesia in movimento. Talmente bello da ammaliare con le sue prestazioni anche il Milan. Probabilmente oggi è proprio l’attaccante olandese il preferito di Geoffrey Moncada. I numeri di questa stagione, con 7 gol e 2 assist in 19 partite, certificano la crescita di un giocatore pronto per il ritorno in una big europea. L’Arsenal e il Manchester United sono le avversarie da battere per il Diavolo che proverà presto ad aprire una trattativa con il Bologna.



LE ALTERNATIVE- La lista sull’attacco del Milan è piuttosto nutrita e vedrà sicuramente delle new entry nei prossimi mesi considerando il lavoro che l’area scounting sta portando avanti su più continenti. Confermiamo il gradimento totale per Benjamin Sesko, attaccante sloveno classe 2023. Per portarlo via dal Lipsia servirà pagare la clausola rescissoria da 50 milioni che i tedeschi non sono intenzionati a negoziare, almeno per il momento. Più distanziato il nome di Jonathan David: il centravanti del Lille sarebbe anche il più facile da raggiungere per costi e rapporti con il club francese ma su questo nome sono in corso profonde riflessioni per valutare pro e contro dell’eventuale operazione.