Milan, Moncada al lavoro per accontentare Pioli: spiragli per Kiwior, la verità su Lenglet

Il Milan è molto attivo sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare una rosa che ha già dimostrato di avere una prospettiva di un certo tipo. Il focus continua a essere rivolto a quel rinforzo in difesa tanto evocato da Pioli.e allora in casa Milan è già tempo di valutare le alternative.Per caratteristiche Lenglet resta il profilo ideale per una sessione difficile come quella del mercato invernale: vuole lasciare l’Aston Villa, ha esperienza da vendere oltre una ottima capacità in impostazione con il piede mancino.Se Lenglet resta una candidatura autorevole ma di difficile realizzazione arrivano spiragli per Kiwior.In uscita c’è Pellegrino che ha diverse richieste ma dovrebbe scegliere il Cadice.