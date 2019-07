Come riportato da Sky Sport, Angel Correa resta la totale priorità del Milan per l'attacco. Eppure l'operazione è ancora da limare soprattutto per quanto riguarda i bonus oltre ai 40 milioni fissi garantiti dal Milan: l'Atlético vuole che si arrivi a 50 milioni sicuri, il Milan è leggermente più basso, Correa però vuole i rossoneri e la trattativa prosegue.