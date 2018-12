Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Sky Sport 24 per trattare gli ultimi temi di casa rossonera: "Sul discorso di Gattuso, la convinzione del club è che le prossime due partite si possano fare bene. I primi sondaggi per altri nomi per la panchina non sono stati fatti, anche per rispetto del nome e del lavoro di Rino. Sta circolando forte l'indiscrezione di Wenger, ma a noi non risulta nulla. Per quanto riguarda Morata-Higuaín, al momento ti dico che secondo me non si fa. E per un semplice fatto: è una necessità, un desiderio del Chelsea ma non combacia con quello del Milan. Se poi Gonzalo spingerà per volersene andare e manifesterà insoddisfazione e voglia di cambiare aria, allora i discorsi cambiano...".