"Attenzione perché entra in ballo la possibile clausola". Oggi La Gazzetta dello Sport ha raccontato la possibilità di inserire una clausola rescissoria valutata dal Milan nel potenziale nuovo contratto di Gigio Donnarumma: "Una clausola che potrebbe magari valere solo per l’ultimo anno di contratto, o potrebbe eventualmente essere attivata fin da subito, con una cifra a scendere anno dopo anno in modo da non rendere «prigioniero» il portiere se, appunto, la Champions tardasse ad arrivare. Per esempio: 50 milioni come base di partenza, che potrebbero diventare 30 nel 2022-23 senza l’ingresso nell’Europa più prestigiosa. Ipotesi, per il momento".