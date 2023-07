Il Milan continua a lavorare su, tiene calda la pista Isaksen ma ora valuta anche ve l'abbiamo confermato stamani , nelle ultime ore l'idea si sta sedimentando nelle valutazioni dei dirigenti rossoneri. L'esterno nigeriano rimane il primo nome, madi euro e sembrano esserci meno margini di trattativa rispetto a quelli per Reijnders dell'AZ Alkmaar . Ecco allora che, olandese ma con origini anche lui nigeriane,E' un'alternativa low cost: arriverebbe in prestito con diritto di riscatto e potrebbe ricoprire. La formula è invitante, ragion per cui ci si dovrà guardare dalladove Danjuma ha giocato recentemente in prestito al Tottenham.- Danjuma nella scorsa stagione ha giocato su tantissimi fronti:. Se escludiamo la Coppa dalle grandi orecchie, solo accarezzata con una presenza negli ottavi di finale contro il Milan, l'attaccante. 2 reti in Liga, Conference League e Coppa del Re, una in Premier e FA Cup. 8 in totale, non un numero clamoroso ma bisogna tener conto della maggiore concorrenza trovata a Londra. Un giocatore da turnover, adatto a ogni palcoscenico.Non solo alternativo a Chukwueze:, essendo olandese e non extracomunitario,, un nome molto caldo per completare il fronte offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Anche su Taremi c'è concorrenza, ma la valutazioneè più bassa rispetto a quella che il Villarreal fa di Chukwueze.