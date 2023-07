Una nuova pista per il Milan. Contatti in corso con gli agenti di Arnaut Danjuma Adam Groeneveld, noto semplicemente come Arnaut Danjuma. Il classe 1997 è tornato al Villarreal dopo l’ultima esperienza in prestito al Tottenham ma sarà ceduto di nuovo.



LA SITUAZIONE - Il Milan continua a lavorare su Chukwueze, tiene calda la pista Isaksen ma ora valuta anche Danjuma. Allo stato attuale non è una pista calda ma potrebbe diventarlo a stretto giro di posta. L’attaccante esterno nigeriano ma naturalizzato olandese sta discutendo anche con il Feyenoord e l’Everton.



LA FORMULA - Nei piani del Milan l’idea Danjuma potrebbe concretizzarsi solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi, il club rossonero vuole regalare presto una nuova freccia a destra al tecnico Pioli.