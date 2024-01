Milan, Costacurta benedice Buongiorno: ‘Sarebbe un colpo straordinario’

Alessandro Costacurta parla così a Sky del potenziale acquisto di Buongiorno da parte del Milan: "Sarebbe il colpo di gennaio... Lui migliora di anno in anno, significa che ha voglia e che è ambizioso. Anche Luciano Spalletti ne è innamorato, sarebbe un colpo straordinario per il Milan o per chi lo prenderà. Difensori così forti in giro ce ne sono pochi...".