Il Milan stringe i tempi per regalare a Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, i rossoneri sono in pressing per convincere lo Schalke 04 a cedere Ozan Kabak. Dopo l'incontro di ieri a Casa Milan tra Maldini, Massara e gli agenti del calciatore, è stata inoltrata una prima proposta da 15 milioni di euro più bonus, rispedita al mittente: lo Schalke chiede almeno 25 milioni di euro per il turco.



RILANCIO - I contatti sono proseguiti anche nelle scorse ore e hanno portato a una nuova proposta di 17-18 milioni più bonus che ha fatto aumentare la fiducia da parte del club rossonero di concludere l'affare. Le due società stanno anche ragionando sulla formula, che potrebbe essere di un prestito con obbligo di riscatto.