Patrick Cutrone, attaccante del Milan, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Parma: "Piatek? Con Piatek ho un bel rapporto. Abbiamo dimostrato anche di poter giocare insieme. Io faccio di tutto per convincere il mister, mi impegno sempre al massimo in allenamento e in partita. Mi farà trovare sempre pronto".



SULLA CHAMPIONS - "L'obiettivo di tutti è qualificarci in Champions, dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Mancano poche partite, saranno sei finali. Sarebbe bello giocare l'anno prossimo la Champions".