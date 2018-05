Patrick Cutrone ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Fiorentina: “Ho dato il massimo impegno in allenamento per mettere in difficoltà il mister. I gol? Abbiamo preso gol all’inizio ma siamo stati bravi a reagire, non era facile in questa partita in cui ci giocavamo il sesto posto. Favola la mia? Si, però spero continui. C’è qualche rammarico per qualche partita, oggi l’importante però era arrivare sesti e lo abbiamo fatto. Dediche? Alla mia famiglia e a mia mamma che ha compiuto gli anni” .