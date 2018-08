Esterno d'attacco e o centravanti centrale non fa differenza per Patrick Cutrone, sempre più al centro del progetto Milan. Il canterano rossonero è stato l'unico degli attaccanti della passata stagione ad essere confermato in rosa. Anzi, c'è di più, perché è arrivata anche la firma tanto attesa sul prolungamento di contratto.

CUTRONE 2023 - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Cutrone ha rinnovato con il Milan. Il nuovo contratto, che è già stato depositato in Lega, avrà scadenza 2023 e c'è stato anche un adeguamento dal punto di vista dell'ingaggio. Manca solo l'annuncio ufficiale del club rossonero atteso per fine mercato. Il Diavolo guarda al futuro: dopo Romagnoli è stato premiato e blindato un altro pupillo del mister Gattuso.