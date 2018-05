In Europa solo un altro 98 come Mbappè è riuscito a raggiungere la doppia cifra in campionato, ma Cutrone non si accontenta. Mentalità vincente, ecco quanto dichiarato a Rai: “Non mi aspettavo di fare 18 gol in questa stagione, ma ho sempre lavorato per arrivare a questo. Ma non ho ancora fatto nulla, perché voglio fare di più. Sono molto felice di essere arrivato in doppia cifra in campionato e i gol sono anche merito della squadra. A livello di esperienza giocare in campionato e in Europa League mi ha aiutato tantissimo, anche perché era il mio primo anno. Soprattutto l’Europa fa la differenza”.