Patrick Cutrone, attaccante del Milan, ha parlato a Milan TV al termine del match contro la Sampdoria: "È un piacere sentire le parole del mister su di me, ma oggi tutti hanno aiutato la squadra dimostrando di stare in partita anche dopo lo svantaggio. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra ed un gruppo unito. Quando perdi le critiche ci sono, fa parte del calcio, ma mercoledì abbiamo la grande occasione per entrare tra le prime 4 e la prepareremo al meglio".



La coppia con Higuain: "Mi sto trovando benissimo, Pipita è un grandissimo giocatore e ci siamo mossi bene in fase di possesso e non. All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica perché avevamo cambiato modulo ma poi abbiamo preso le giuste distanze e l'abbiamo portata a casa".



Le parole nel riscaldamento di Higuain: "Io e lui parliamo spesso, in campo e in allenamento, per me i suoi consigli sono oro e cerco di ascoltarli al meglio ogni volta".



Tutti gol segnati sotto la Sud: "È inspiegabile segnare sotto la Curva, non che farli anche dall'altra parte sia brutto. Però è veramente incredibile, abbiamo tifosi eccezionali che ci sono rimasti sempre vicini. Li ringraziamo".



La sfida al Genoa: "Avremo una grande chance, quella per riconfermarci ed entrare tra le prime quattro".