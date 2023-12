Il sorteggio per gli spareggi di Europa League consegna alun accoppiamento che - oltre a presentarsi abbastanza abbordabile - risveglia alcuni. Il, infatti, conta tra le sue file, con accostamenti che li hanno visti, sia nell'era Maldini sia più recentemente con il duo Furlani-Moncada, nella lista dei possibili acquisti rossoneri. Le dinamiche di mercato, però, hanno poi fatto sì che questi rimanessero "Rouge et Noir" senza passare effettivamente in rossonero.Attaccante centrale classe 2002,è cresciuto nel settore giovanile del. Il suo nome era entrato in rotta Milan come alternativa giovane e di qualità per l'attacco già quando nel 2022, dopo due buone stagioni in prestito alda 19 gol e 5 assist complessivi, il suo nome era accarezzato come uno dei giovani talenti più interessanti del panorama europeo. La sua strada si era poi incrociata con il Rennes, che lo aveva portato a casa perArthurè il più noto in Italia dei giocatori del Rennes. Ex, il difensore centrale belga era stato accostato anche al Milan quando era in procinto di salutare la compagine felsinea. Per lui a fine luglio 2022 era poi arrivata lamentre i rossoneri avevano preferito andare su Malick Thiaw. Ora, in vista del mercato di gennaio, ci pensanoAla sinistra di nazionalità algerina,è uno dei giocatori che nell'estate 2022 dalla Francia davano vicino al Milan, quando ancora vestiva i colori del. Su di lui erano attenti anche, ma alla fine del mercato estivo il giocatore decise di traferirsi al Rennes. Nelle casse del Nizza