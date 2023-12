Ilesce con un mezzo sorriso dal sorteggio di: l'urna di Nyon ha consegnato ai rossoneri ilper i playoff. Squadra da non sottovalutare come ha evidenziato Franco Baresi, ma allo stesso tempo meno temuta rispetto ad altri club come Marsiglia o Sporting. I rossoneri, retrocessi dalla Champions visto il terzo posto del girone, giocheranno- Non è un buon momento per il Rennes, soprattutto in patria: la squadra di(tornato in panchina dopo la parentesi allo Strasburgo) è scivolata al, dove ha collezionato solo 3 vittorie (7 pareggi, 6 sconfitte) incassando 21 gol rispetto ai 20 realizzati. E' andato meglio il percorso in Europa League, il club francese ha chiuso il gruppo F al secondo posto con 4 vittorie e 2 sconfitte, entrambe contro il Villarreal primo del girone.- Non c'è più Jeremy, ceduto in estate al Manchester City per oltre 60 milioni di euro, ma il Rennes dispone comunque di buon talento soprattutto nel reparto offensivo. Ludovic(capocannoniere della squadra con 5 gol in tutte le competizioni) e Enzosono i punti di riferimento della squadra, l'ex PSG Arnaudè il terminale avanzato e a suo supporto trova elementi di qualità come Martine Amine(5 gol come Blas). A centrocampo c'è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex romanista Nemanjachiamato a sistemare un reparto spesso bilanciato, in difesa l'incognita è rappresentata dall'ex Bologna Arthurche a gennaio potrebbe salutare: ci pensa la Roma, il belga è uno dei primi indiziati per risolvere l'emergenza della retroguardia giallorossa. La grande speranza per il futuro, però, è rappresentata da Désiré, fantasista classe 2005: l'anno scorso il gol nel derby con il Brest aveva dato una prima idea delle sue qualità, questa stagione la rete è arrivata contro il Nantes in Francia già lo inseriscono nella lista di talenti lanciati dal Rennes (Ousmane Dembele, Eduardo Camavinga e Mathys Tel per citarne alcuni).Mandanda; Wooh, Omari, Theate; Bourigeaud, Le Fee, Matic, Truffert; Blas, Kalimuendo, Gouiri.- Tra Milan e Stade Rennais sarà una prima assoluta: non ci sono precedenti in gare ufficiali tra le due squadre.