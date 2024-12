Milan: da Leao a Pulisic, come stanno gli infortunati

AFP via Getty Images

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma ha fatto il punto sugli infortunati: ". Si è allenato a parte, domani non ci sarà, non sarà neanche in panchina. Loftus-Cheek sta meglio, settimana prossima sarà una soluzione. Morata ci sarà, Bennacer sarà della partita e giocherà. Non ha 90 minuto ma si è allenato tutta la settimana con la squadra. Musah e Leao sono in ritardo, vediamo se ci saranno in Supercoppa".

Contro la squadra allenata da Ranieri tornerà a disposizione solo Morata, che ha saltato la trasferta di Verona a causa di una tonsillite