Al centro del progetto Pioli ci sarà Lucas Biglia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il numero 20 del Milan, capitano nella Lazio del nel allenatore rossonero, sarà il regista del centrocampo. Da pedina di scambio (si voleva offrire alla Fiorentina per Veretout) a punto fermo: il Principito si riprende il Milan, con Bennacer che avrà più tempo per adattarsi alla nuova realtà.