GianlucaDiMarzio, intervenuto in diretta, ha parlato su Sky Sport 24dei nuovi acquisti del Milan e del loro utilizzo: "Di solito sul mercato si lavora in condivisione, società ed allenatore. Giampaolo è un tecnico particolare, che ha bisogno del suo tempo per mettere in pratica delle idee di calcio qualitativo, soprattutto dal punto di vista difensivo: per chi si inserisce nei suoi meccanismi c'è bisogno di ancora più tempo rispetto agli altri reparti. Evidentemente lui ora vede più pronto Biglia rispetto a Bennacer. Ci dovrà essere un'inserimento dei nuovi fatto in modo più continuativo. Giampaolo essendo una persona molto intelligente ora darà un'opportunità a quelli che finora sono stati fuori, anche perché la società vuole vederli di più. È stato fatto un investimento su di loro, si vuole capire se sono giocatori da Milan. Theo, Bennacer, Rebic, sono giocatori che nel prossimo futuro possono essere da Milan e per poi costruire qualcosa di ancora più importante".