I numeri 9, si sa, sono quelli che fanno sognare, segnando. Non sempre, però, i sogni si realizzano, diventano realtà o ti fanno felice. Al Milan, ultimamente, più che in altri posti, ci si illudi per quelli che sulle spalle portano il numero che dovrebbe significare "gol". E invece... Gonzalo Higuain è l'ultimo di questa sfortunata stirpe, uno dei migliori centravanti del mondo che si è ritrovato con solo 6 gol in campionato, 2 in Europa League, e un'astinenza da gol che non si presentava da anni. Pronto a cambiare aria, voglioso di ritrovare Sarri, il maestro con cui, col 9 sulle spalle, a Napoli, infranse il record di gol in campionato di Nordhal.



TOP E FLOP A GENNAIO - Per un attaccante che va, uno che viene. Il Milan tratta Piatek, vicecannoniere della Serie A, alle spalle di sua maestà Ronaldo, pronto a dare un nuovo 9 a Gennaro Gattuso, che ha già salutato, la scorsa stagione, sia André Silva che il 9 lo aveva, che Nikola Kalinic, che è 9 di ruolo. La Classifica di CM questa settimana è dedicata non a tutti i 9 del post Inzaghi, ma agli attaccanti comprati dal Milan a gennaio, dal '97 in poi. Da Maurizio Ganz a Mattia Destro, tra top (4) e flop (4), ecco i 10 bomber di gennaio rossoneri. Con la speranza dei tifosi milanisti che, tra i top, un giorno, possa finirci anche il nome di Piatek. O chi per lui.



@AngeTaglieri88