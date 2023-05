Il traguardo della semifinale di Champions League, d’accordo.. Ma soprattuttoe la possibilità di andare più avanti in coppa Italia, per colpa della sconfitta in casa contro il Torino in inferiorità numerica. La fredda contabilità dei risultati non è certamente da applausi e in casi del genere è facile dare la colpa all’allenatore, specie se è una persona normale comee non un personaggio come tanti suoi colleghi.I risultati, però, nel bene e nel male, vanno interpretati e c. Anzi, proprio ricordando quanto è successo la stagione scorsa, bisogna apprezzare ancora di più i suoi meriti. Perché se tutti, dentro e fuori il mondo Milan, erano e sono tuttora convinti che la squadra aveva vinto lo scudetto andando oltre le previsioni e le proprie possibilità,ottenendo il massimo dai giocatori a disposizione., con la parziale eccezione di, ed è stata sottovalutata la partenza di Kessie che non è stato sostituito. Eppure, anche se chi scrive aveva sottolineato fin dall’estate scorsa i rischi della conferma die dell’acquisto diche lasciavano tutto il peso dell’attacco sulle spalle del trentaseienne Giroud,. Pioli, però, ha avuto prima il merito di non lamentarsi, al contrario di tanti suoi colleghi, dimostrandosi un perfetto aziendalista, e poi quello di cercare tutte le soluzioni possibili. Un discorso che vale anche, o meglio soprattutto, perche il tecnico ha provato a impiegare e stimolare in ogni modo, fino all’ultimo inutile tentativo nella partita già stravinta contro la Sampdoria.Senza veri rinforzi, che non si sono mai rivelati almeno ricambi all’altezza dei titolari,, mentre Inzaghi ha potuto schierare tre nuovi titolari,, piùrientrato a mezzo servizio. Eppure, malgrado queste oggettive difficoltà,, né psicologicamente, né tatticamente e dopo il gennaio più nero che rossonero ha provato a cambiare modulo, passando alla, poi ha cercato altre vie in mezzo al campo, spostandoal centro,sulla fascia destra e soprattutto avanzandoin posizione di trequartista.e siccome alla fine in campo vanno i giocatori si è avuta la prova che più di così non poteva fare. Certamente, come tutti, può avere commesso qualche errore perché deve essere l’allenatore a trasmettere la giusta concentrazione, specialmente nelle partite teoricamente più facili in cui troppe volte, invece, il Milan ha fallito il cosiddetto “approccio”.. Per questo, o comunque metterlo in discussione, al di là del fatto che ha ancora un anno di contratto. Perché più di lui hanno sbagliato i dirigenti che non gli hanno certamente facilitato il lavoro.