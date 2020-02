Ante Rebic è l'uomo del momento in casa Milan, autore di 7 gol tutti decisivi. In prestito biennale dall'Eintracht Francoforte, il croato si sta rilanciando dopo una prima parte di stagione anonima. Le ultime prestazioni stanno facendo godere i tifosi rossoneri, che, per un'altra stagione al meno, potranno contare sul vicecampione del mondo, ma stanno attirando anche tanti club esteri, colpiti dai numeri dell'ex Fiorentina nel 2020.