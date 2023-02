Bivio rossonero. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il Milan farebbe acquisti di spessore sul mercato come ad esempio l'attaccante Okafor. Altrimenti, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, non ci sarebbe la possibilità di tenere Leao. Inoltre non verrebbe confermato in panchina l'allenatore Pioli, così come i dirigenti Maldini e Massara.