Olivier Giroud, attaccante del Milan, è stato votato in Francia come sportivo dell’anno da "Quotidian". L’attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista nell’occasione, toccando temi diversi e parlando della sua esperienza in rossonero e con la nazionale francese.



MONDIALI - "Se dovessi scegliere un altro sportivo dell'anno? Penserei a Kylian. Ha disputato una Coppa del Mondo superba, è stato capocannoniere e ha portato in alto i colori dei Bleus"