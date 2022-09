Brutte notizie per il Milan. Dopo l'infortunio al polpaccio rimediato nella gara di ieri contro l'Austria, il portiere rossonero Mike Maignan, costretto a uscire al 45' del primo tempo, questa mattina ha svolto gli esami all'ospedale di Neuilly con il dottor Franck Le Gall. Secondo Le Parisien, il classe 1995 ha riportato una piccola lesione e dovrebbe essere indisponibile per circa due/tre settimane.



I TEMPI DI RECUPERO - Maignan potrebbe saltare la sfida con l’Empoli (1 ottobre) e quella successiva con il Chelsea in Champions League (5 ottobre), rientrando a disposizione di Stefano Pioli a cavallo fra la sfida con la Juventus (8 ottobre) e il ritorno di Champions League contro il Chelsea (11 ottobre) oppure, per evitare rischi, contro il Verona (16 ottobre). Si tratta comunque dei primi esami e ulteriori controlli saranno operati dal Milan, non appena il giocatore rientrerà in Italia.