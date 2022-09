José Gayà, difensore del Valencia, ha rilasciato un'intervista a Marca in cui ha parlato a lungo del suo nuovo allenatore. "Gattuso, come Luis Enrique, vive il calcio in maniera intensa, è molto appassionato. Mi piace avere un allenatore così, che si sente e che vive il calcio in quel modo. Se ho preso qualche schiaffo? Alcuni. Quando ti picchia è perché ti apprezza davvero, trasmette l'affetto in quel modo. È vero che i primi giorni non sapevamo dove andare perché non lo capivamo, ma poi l'abbiamo capito. Quando sono accanto a lui vado veloce in modo che non mi tocchi".