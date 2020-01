Milan molto attivo in questa sessione di mercato: in uscita ci sono Reina, Borini, Caldara e uno tra Paquetà e Piatek. In entrata, invece, si cerca un difensore dopo il colpo Ibrahimovic. Proprio l'arrivo dello svedese ha contribuito a rasserenare i rapporti con Mino Raiola: con l'agente italo-olandese si sta parlando e si parlerà ancora del rinnovo di Donnarumma. Il portiere, in scadenza nel 2021, vuole un rinnovo alle stesse condizioni (6 milioni netti annui), ma il Milan punta al ribasso. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti: l'obiettivo è allontanare le voci provenienti dalla Spagna. Il Real Madrid osserva...