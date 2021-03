Dalla Svezia rimbalza un'indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso: il ct della Svezia Janne Andersson sarebbe pronto a convocare l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic per i prossimi impegni ufficiali di marzo contro Georgia e Kosovo per le qualificazioni ai Mondiali e per l'amichevole contro l'Estonia. Una notizia rilanciata dal portale FotbollDirekt che rappresenterebbe un vero fulmine a ciel sereno, nel bel mezzo della discussa partecipazione del gigante di Malmoe al Festival di Sanremo. E senza dimenticare che il giocatore è attualmente fermo per l'infortunio muscolare subito a Roma, che dovrebbe tenerlo ai box fino alla partita di ritorno di Europa League contro il Manchester United del prossimo 18 marzo.



Nel mese di novembre, il ct della Svezia si era recato a Milano per incontrare Ibrahimovic e sondare la sua disponibilità a rendersi disponibile per l'Europeo della prossima estate e avrebbe ricevuto piena disponibilità dal numero 11 rossonero. La novità delle ultime ore è che il ritorno di Zlatan in nazionale - l'ultima convocazione è datata 22 giugno 2016, nell'ultimo match della fase a gironi del precedente Europeo - potrebbe essere anticipato in una fase della stagione estremamente delicata per il Milan, staccatosi in classifica dall'Inter e impegnato a difendere il suo piazzamento in zona Champions, oltre ad essere ancora in corsa in Europa League.