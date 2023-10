Lille e Milano non sono mai state così vicine come negli ultimi anni. Dal nord della Francia alla capitale italiana della moda per vestire quel rossonero che ha segnato la storia del calcio mondiale. Prima Leao, poi Maignan e ora può toccare a David. L’attaccante canadese è il grande obiettivo del Milan, un profilo che piace da tempo al tandem Moncada e D’Ottavio.



PERCHÈ MILAN - David é profondamente diverso da Giroud. Partecipa meno alla manovra, svaria su tutto il fronte cercando la profondità, calcia bene sia di destro e di sinistro e ha un grande senso del gol. Queste caratteristiche lo hanno portato a segnare tanto in Ligue 1, un campionato simile a quello italiano. Ecco perché il Milan è convinto che Jonathan possa affermarsi anche in serie A con la maglia del Diavolo. E il ragazzo ha mostrato di apprezzare molto la destinazione, quasi una priorità.



PREZZO GIUSTO- L’estate scorsa il Milan aveva bussato alla porta del Lille per provare a intavolare una trattativa per David. Programmare con anticipo una mossa necessaria. Ma la richiesta da 60 milioni del club francese era stata considerata elevata considerando che il nazionale canadese ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025. L’affare è stato solamente posticipato a gennaio perché, come raccontato dalla nostra redazione, il Lille ora per il suo gioiello prevede un’entrata da 40/45 milioni. E i buoni rapporti con il Milan mettono l’affare sui binari giusti per arrivare presto a un accordo.