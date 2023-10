Neanche un anno cheha ereditato da Hugo Lloris i guantoni della, e tutti sono già pazzi di lui: nonostante non sia stato irreprensibile nell'ultima uscita contro l'Olanda sul gol subito (ininfluente ai fini del 2-1 in favore dei suoi), arrivano parole al miele da tutte le parti per il milanista. Certo, se si eccettuano quelle del presidente del Genoa Zangrillo che hanno fatto discutere appena prima della sosta."Per me, personalmente, è il": Kingsley, pluricampione di Germania con il Bayern Monaco, è sicuro. Gli fa eco, con una piccola gaffe, Lucasdel Psg: "Per me è ile abbiamo la fortuna di averlo nel club... ehm, nella Nazionale". Nel club ce l'ha suo fratello Theo, che ben prima di Antoineha avuto modo di sperimentare la difesa di Maignan sulle palle inattive, portata alla massima resa con Pioli al Milan. "sui calci piazzati, lui preferisce stare in un certo modo”, cioè con una doppia linea che, invece di arretrare, avanza verso il pallone partendo più schiacciata.E' davvero Maignan il numero uno al mondo? Se no, poco ci manca. Ed è per questo che l'ex Lilledi euro all'anno, pari o di poco inferiore ai 7 di Rafa Leao.(raddoppio dell'ingaggio attuale da 2,8), ma c'è margine in una trattativa che è già iniziata e che promette presto un nuovo summit.