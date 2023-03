Charles De Ketelaere parte titolare in Fiorentina-Milan e, prima della gara del Franchi, il belga è intervenuto a Milan Tv: "Sto bene. Ho avuto momenti difficili, ma sono pronto a giocare - ha risposto il belga in italiano -, per me è importante migliorare e pensare a fare meglio per la squadra. Son contento che hanno fiducia verso di me. Ruolo? Ho tanto da migliorare, ma penso che ho tanto da dare per la squadra".