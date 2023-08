. La cessione dell’acquisto più costoso dell’ultima campagna trasferimenti targata Maldini/Massara si sta avviando sempre più verso la fumata bianca.Il progetto tecnico/tattico di Gasperini sta convincendo l’ex Bruges a tentare questa nuova avventura, così da riscattare la pessima prima stagione vissuta con la maglia del Milan.Nessun dubbio, invece, tra le parti in causa:, cifra che permette al club rossonero di non registrare una minusvalenza per il residuo a bilancio del belga, dopo l’investimento di 35 milioni della scorsa estate.Ore decisive, nonostante le sirene di Fulham e Real Sociedad., dopo il grave infortunio che ha coinvolto David Silva nelle settimane scorse e l’ha visto ritirarsi dal mondo del calcio. Il club basco ha sondato il terreno con il Milan per comprendere i margini di manovra per impostare la trattativa. Nulla di concreto, nulla che ha portato a un’offerta reale da parte del club basco, lo stesso dicasi per l’interesse del PSV Eindhoven prima e del Fuham poi. Interessi che non si sono tramutate in proposte., pronto a prendersi la sua occasione di riscatto e mostrare alla Serie A il suo talento.