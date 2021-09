Velocità supersonica abbinata a una abilità incredibile nel dribbling. Jesús Corona è un giocatore di grande talento e adatto a palcoscenici importanti come quello di San Siro.Troppi, secondo il Milan, per un giocatore in scadenza nel giugno del 2022. I dragões hanno rifiutato un’offerta dae ora devono cercare di ricucire lo strappo con un giocatore che aveva già pronte le valige.- Secondo il quotidiano Record, il ‘Tecatito’ avrebbe chiesto unper rinnovare, un chiaro segnale di come la sua testa sia già altrove. Dove? Molto difficilmente al Milan che ha investito suL’ex Crotone è una scommessa che l’area sportiva è convinta di poter vincere. E se dovesse uscire Samu Castillejo, l’indiziato numero uno a raccoglierne il testimone sarebbe Romain Faivre del Brest. Con buona pace di Jesús Corona che ha già un paio di offerte dalla Liga.