Tommaso Pobega tornerà al Milan per restare. Dopo l'anno in Serie B con la maglia del Pordenone, il centrocampista si sta confermando anche al Torino con Ivan Juric. Per lui 24 presenze, 4 gol e 1 assist. Gli farà posto Tiemoué Bakayoko, il cui riscatto dal Chelsea è sempre più difficile. Lo riporta Tuttosport.