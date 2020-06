Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus, parla del futuro del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole a Sky Sport: "Al di là di quelli che sono i programmi del Milan, sia che voglia costruire una squadra totalmente giovane, sia che voglia cambiare ancora o andare avanti con un blocco di giocatori già presenti in rosa, io Ibra farei di tutto per trattenerlo. Zlatan è un campione straordinario sotto tutti gli aspetti, non solo quello strettamente legato al campo: ha carattere e carisma. Ibrahimovic è una carta che io vorrei sempre avere nel mio mazzo".