Intervenuto ai microfoni di Pianetamilan.it, Delio Rossi ha parlato dell'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera: "Più di quello che penso io è importante quello che pensa la società. Interrompere il rapporto con un allenatore è sempre una sconfitta per tutti e una scelta dolorosa. Se sono andati in questa direzione evidentemente i dirigenti pensano che Pioli sia la persona giusta in questo momento".