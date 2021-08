Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla di Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, a L'Equipe: "Sono stato onesto e trasparente. La sua situazione nel club era cambiata. So molto bene cosa ha fatto, e ha fatto molto bene. Era il 2018, ma oggi siamo nel 2021 e non sono qui per dare rassicurazioni".