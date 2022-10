Autore del 2-0 in Milan-Juventus, Brahim Diaz ha parlato anche a Dazn: "Giocare a destra? Io voglio giocare. Io gioco dove mi mette il mister. Siamo una squadra unita, lavoriamo tanto insieme e questo è importante".



IL GOL - "Sono felicissimo, ma soprattutto per i tre punti che erano importanti".



L'AMMONIZIONE PER L'ESULTANZA - "Da piccolo volevo sempre esultare togliendo la maglietta. Lo stavo facendo l'anno scorso contro lo Spezia, poi Calabria mi aveva fermato (sorride, ndr)".



GOL ALLA JUVE COME TOMORI - "Non so è un caso, ma la cosa più importanti sono i tre punti. I miei compagni, scherzando dopo la partita, mi hanno detto che dovrei giocare sempre contro la Juve. La cosa più importanti comunque sono i tre punti".