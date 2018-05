Nelson Dida, ex portiere del Milan, è stato ospite nel salotto pre gara di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni: "Sono contento di essere a San Siro, rivedere questa tifoseria che è stata grande con me. Ancora non so in quale formazione giocheró domani, ma sono felice di esserci e mi godró la serata. Ho smesso pochi anni fa, ora corro e mi mantengo in forma in qualche modo".



SU BUFFON - "Ieri è stato emozionante, vedere Buffon per me è stato particolare. Lui è un grandissimo e lo ha sempre dimostrato, spero possa continuare a giocare. Manchester contro di lui? Mi ricordo tutto, prima dei rigori abbiamo parlato un po' insieme e ci siamo scambiati un po' di auguri, meno male che abbiamo vinto noi".



SU DONNARUMMA - "Noi portieri sappiamo che vivremo la pressione, ogni volta che scendiamo in campo. Con gli errori che ha fatto spero che abbia imparato sempre qualcosa, come facevo io. Lui ha già dimostrato di essere un grande portiere, ora spero possa diventare ancora più forte. Gli consiglio di stare sereno".