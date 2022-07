Dopo tanta sofferenza alla fine sono arrivate le firme: Paolo Maldini e Ricky Massara hanno rinnovato il loro contratto con il Milan fino al 2024. Un segnale importante per i tifosi e per la squadra che mette fine a una trattativa che ha assunto, nel suo percorso, connotati alquanto grotteschi. Ma l’altra notizia importante, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, riguarda Nelson Dida: uno dei grandi artefici dello splendido campionato di Mike Maignan non prolungherà il suo contratto con il Milan. Alla base ci sono dei problemi personali, nulla a che vedere con il club rossonero. Flavio Roma è in pole per prenderne il posto.