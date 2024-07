Milan, dietro le quinte del colpo Morata: tempistiche, dettagli e cosa cambia per Zirkzee

Redazione Calciomercato

La pista Morata per il Milan è già calda, quasi bollente perché il corteggiamento rossonero sta facendo breccia nel cuore di Alvaro. L’Italia è una questione di famiglia ( la moglie Alice Campello è nata a Mestre) e un Paese che lo ha sempre apprezzato. I contatti tra agente, intermediario e club rossonero sono quotidianiper tre stagioni, 15 all'anno, dell'Al Qadisiyah, club allenato da Michel (che lo portò al Real Madrid) e in cui gioca il suo amico Nacho.Un accordo tra il Milan, Morata e i suoi agenti non rappresenta un ostacolo perché c’è già un’ottima sintonia. Senza dimenticare che il club rossonero ha già dato piena disponibilità al pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro.

- Il Milan un po’ di fretta l’avrebbe anche perché lunedì prossimo Fonseca inizierà il raduno con il solo Colombo come attaccante ( e con le valige già pronte) ma sa che questa è cattiva consigliera. Specialmente se di mezzo ci sono il legame con l’Atletico Madrid e un Europeo da provare a vincere con la Spagna.Ecco perché il club rossonero dovrà pazientare, salvo ripensamenti, ancora almeno una settimana prima di ottenere una risposta definitiva dall’ex Juventus.