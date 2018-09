Dopo il ko all'esordio di misura subito in trasferta contro il Napoli, il Milan Primavera crolla ancora e questa volta lo fa in maniera sonora e fragorosa. All'esordio casalingo al Franco Ossola di Varese gli uomini di Alessandro Lupi perdono per 7-1 contro la Roma con un parziale di 5-0 subito soltanto nel primo tempo. Per la Roma tripletta di Cangiano, doppietta di Bucri e gol di Pezzella (su rigore) e di Bouah in rovesciata. A nulla è servita, a 10 minuti dal termine, la rete della bandiera di Raoul Bellanova arrivato sotto gli occhi del ds rossonero Paolo Maldini, presente sugli spalti per vedere all'opera il figlio Daniel.



IL TABELLINO

Milan-Roma 1-7



Marcatori: 22' rig Pezzella (R), 23' Cangiano (R), 33' Bucri (R), 39' Cangiano (R), 45'+3' Bucri (R), 52' Cangiano (R), 73' Bouah (R), 80' Bellanova (M).



Milan: Soncin, Bellanova, Basani (45′ Frigerio), Culotta, Brambilla, Ruggeri, Sala, Torrasi (75′ Mionic), Tonin (61′ Vigolo), Maldini (45′ Colombo), Haidara (45′ Campanini).

A disp: Zanellato, Martimbianco, Sanchez, Olzer, Finessi.

All: Lupi



Roma: Greco (37′ Cardinali), Bouah, Semeraro, Bianda, Cargnelutti (70′ Trasciani), Pezzella, D’Orazio, Greco (90′ Simonetti), Bucri (70′ Besuijen), Riccardi (90′ Calafiori), Cangiano.

A disp: Santese, Marcucci, Buso, Silipo, Bamba, Nigro.

All: De Rossi.