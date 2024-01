Milan, disastro nei secondi tempi: il dato horror

Con le due reti incassate nella partita di ieri contro il Bologna, la squadra di Stefano Pioli ha toccato quota 25 gol subiti in Serie A, in 22 partite complessive. Se il conto si estende alle sei partite di Champions League e alle due di Coppa Italia, si passa a 36 reti subite in 30 gare giocate in stagione. In pratica il Milan subisce più di un gol a partita. Di conseguenza l'effetto è che i rossoneri partono quasi ogni gara come se partissero sotto di una rete.



E’ opportuno notare lo squilibrio tra i gol subiti nel primo e quelli incassati nel secondo tempo. Dei 25 gol subiti in campionato, infatti, solo 8 sono arrivati nel primo tempo mentre ben 17 sono stati incassati nella ripresa.