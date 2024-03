Milan, diverse richieste per Bartesaghi: la situazione

un' ora fa



Davide Bartesaghi è uno dei giovani rossoneri che hanno fatto l’esordio in prima squadra in questa stagione. Il Milan ha dimostrato con i fatti di credere nel 2005 per il futuro facendogli sottoscrivere un primo contratto da professionista e ora proverà a studiare il migliore percorso possibile per il futuro. Diverse squadre sono interessate al terzino rossonero che potrebbe cambiare squadra ma solo in prestito.